"بريميرليج ينادي ليفربول".. كيف فرّط مانشستر سيتي في فارق الـ8 نقاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كما كان متوقعا، تعثر مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ضيفه كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ29 التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرط مانشستر سيتي في فرصة الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين ملاحقه ليفربول (3+ مؤجلة)، وتعادل سيتيزنز سلبيا أمام كريستال بالاس ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع الوضع في الاعتبار أن ليفربول لديه مباراة مؤجلة أمام أرسنال ستقام مساء غد الأربعاء على ملعب الإمارات.

كيف فرّط سيتي في فارق الـ8 نقاط؟

منذ نوفمبر الماضي وبالتحديد بداية من الجولة الـ11، بدأ مانشستر سيتي في تحسين وضعه بجدول الدوري الإنجليزي، فبعدما كان في المركز الثالث (20 نقطة) ويسبقه تشيلسي (متصدر بـ25 نقطة) وليفربول (وصيفا بـ22 نقطة)، نجح في تقليص الفارق بينه وبين منافسيّه حتى انتزع الصدارة في الجولة الـ15 (حينها كان الفارق بينه وبين ليفربول نقطة واحدة وتشيلسي نقطيتن).

ظلت كتيبة جوارديولا محافظة على الصدارة حتى منتصف شهر يناير الماضي (الجولة الـ22)، بل ووسعت الفارق بينها وبين ليفربول حتى وصل إلى 8 نقاط بحلول الجولة الـ21، في حين ابتعد تشيلسي عن المنافسة.

مع بداية الجولة الـ23 لمنافسات بريميرليج، عاد سيتي لنزيف النقاط وتعادل أمام ساوثهامبتون (1-1)، وخسر أمام توتنهام (3-2) وتعادل سلبيا أمام كريستال بالاس.

بعكس الحال مع ليفربول، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الأسبوع الـ29 (دون حساب مؤجلته أمام أرسنال)، ليقترب من انتزاع صدارة بريميرليج ومن ثم حسم اللقب.

والآن.. ماذا بعد تعثر مانشستر سيتي؟

متصدر جدول الدوري حاليا، يتبقى له 9 جولات مقابل 10 جولات لليفربول.

مباريات سيتي المقبلة:

-الجولة 30.. مانشستر سيتي وبرايتون (تم التأجيل).

*فاز سيتي في مباراة الجولة التاسعة بنتيجة 4-1

-الجولة 31.. بيرنلي ومانشستر سيتي (السبت 2 أبريل).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الثامنة بنتيجة 2-0

-الجولة 32.. مانشستر سيتي وليفربول (الأحد 10 أبريل).

*تعادل الفريقين في مباراة الجولة السابعة بنتيجة 2-2

-الجولة 33.. وولفرهامبتون ومانشستر سيتي (السبت 16 أبريل).

*فاز سيتي في الجولة الـ16 بنتيجة 1-0

-الجولة 34.. مانشستر سيتي وواتفورد (السبت 23 أبريل).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الـ15 بنتيجة 3-1

-الجولة 35.. ليدز يونايتد ومانشستر سيتي (السبت 30 أبريل).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الـ17 بنتيجة 7-0

-الجولة 36.. مانشستر سيتي ونيوكاسل (السبت 7 مايو).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الـ18 بنتيجة 4-0

-الجولة 37.. وست هام يونايتد ومانشستر سيتي (الأحد 15 مايو).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الـ13 بنتيجة 2-1

-الجولة 38.. مانشستر سيتي وأستون فيلا (الأحد 22 مايو).

*فاز سيتي في مباراة الجولة الـ14 بنتيجة 2-1

مباريات ليفربول المقبلة:

-الجولة 27.. أرسنال وليفربول (مؤجلة من فبراير).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ12 بنتيجة 4-0

-الجولة 30.. ليفربول ومانشستر يونايتد (تأجلت).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة التاسعة بنتيجة 5-0

-الجولة 31.. ليفربول وواتفورد (السبت 2 أبريل).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الثامنة بنتيجة 5-0

-الجولة 32.. مانشستر سيتي وليفربول (الأحد 10 أبريل).

*تعادل الفريقين في مباراة الجولة السابعة بنتيجة 2-2

-الجولة 33.. أستون فيلا وليفربول (السبت 16 أبريل).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ16 بنتيجة 1-0

-الجولة 34.. ليفربول وإيفرتون (السبت 23 أبريل).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ14 بنتيجة 4-1

-الجولة 35.. نيوكاسل يونايتد وليفربول (السبت 30 أبريل).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ17 بنتيجة 3-1

-الجولة 36.. ليفربول وتوتنهام (السبت 7 مايو).

*تعادل الفريقين في مباراة الجولة الـ18 بنتيجة 2-2

-الجولة 37.. ساوثهامتون وليفربول (الأحد 15 مايو).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ13 بنتيجة 4-0

-الجولة 38.. ليفربول ووولفرهامبتون (الأحد 22 مايو).

*فاز ليفربول في مباراة الجولة الـ15 بنتيجة 1-0