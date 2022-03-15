كلوب يتحدث عن.. مواجهة أرسنال.. ومنافسة السيتي على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن الخطة الرئيسية لفريقه هذا الموسم تقوم على مواصلة الضغط على مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحل ضيفا على أرسنال، غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وفي حالة فوز "الريدز" بهذه المباراة سيقلص الفارق مع السيتي إلى نقطة واحدة، مع تساويهما في عدد المباريات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال: "الضغط على مانشستر سيتي؟ هذه هي الخطة، أن نكون مزعجين قدر الإمكان وأن نفوز بكل مبارياتنا، لدينا الطموح والعزيمة لعمل شيء رائع، وينتظرنا 10 مباريات جميعها صعبة، نلعب النهائي تلو الآخر".

وأضاف: "ليس لدي الوقت لمشاهدة المباريات، شاهدت 65 دقيقة من مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي من أجل التحليل فقط، السيتي قدم أداء رائعا وكذلك البالاس، رأيت النتيجة في النهاية وكنت مندهشا".

وعن مواجهة أرسنال قال المدير الفني الألماني: "في أرسنال لديهم فكرة واضحة عن الطريقة التي يريدون اللعب بها، تشكيلتهم مليئة بالمواهب بجانب لاعبين أصحاب خبرة مثل (ألكسندر) لاكازيت، مدربهم ميكيل أرتيتا يقوم بعمل رائع، علينا أن نكون مستعدين لخوض مباراة قوية أمامهم".

وأتم: "لم تعجبني الطريقة التي بدأنا بها بعض المباريات السابقة، هناك فرق أخرى كانت أكثر حماسا، وأحيانا نواجه منافسين حصلوا على وقت للراحة والاستعداد أكثر منا".