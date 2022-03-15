كلوب يكشف موقف صلاح من العودة لتدريبات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تحسن حالة محمد صلاح جناح "الريدز" بعد شعوره بانزعاجات في المباراة الماضية، مشيرا إلى أن النجم المصري بات قادرا على المشاركة في تدريبات الفريق قبل مواجهة أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه أرسنال (الأربعاء) في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح خرج في الدقيقة 65 من مباراة ليفربول الماضية أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وقال كلوب بعد المباراة إنه عانى من إصابة طفيفة.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة أرسنال قال كلوب: "صلاح شخص قوي من الناحية الجسدية والذهنية، عانى من تورم وآلام لكن اليوم أصبح في وضع أفضل، نحن سعداء ومحظوظون".

وأتم: "تلقيت رسالة من الطاقم الطبي قبل المؤتمر الصحفي مفادها أنه قادر على المشاركة في التدريبات، سنرى كيف يسير الأمر".

جدير بالذكر أن صلاح (29 عاما) شارك في 35 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 أهداف.