إريكسن يعود لقائمة الدنمارك للمرة الأولى منذ اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك قائمته لمواجهتي هولندا وصربيا الوديتين خلال فترة التوقف المقبلة بنهاية مارس الجاري.

وشهدت القائمة عودة كريستان إريسكن لاعب برينتفورد الإنجليزي، للمرة الأولى منذ سقوطه مغشيا عليه خلال مواجهة الدنمارك أمام فنلندا بافتتاحية مباريات منتخب بلاده في بطولة اليورو يونيو الماضي.

وعاد إريسكن للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد فترة ابتعاد عن الملاعب استمرت لـ6 أشهر، وذلك عبر بوابة برينتفورد فبراير الماضي.

ولعب إريسكن منذ انضمامه لبرينتفورد 3 مباريات، بينهم مباراتين بكل أساسي لمدة 90 دقيقة أمام نوريتش سيتي، وبيرنلي، ونجح في صناعة هدف أمام الأخير.

ويستعد المنتخب الدنماركي لخوض مواجهة هولندا يوم السبت 26 مارس، وصربيا يوم الثلاثاء 29 مارس، الوديتين، بعد ضمان تأهل الدنمارك لكأس العالم في قطر بنهاية العام الجاري.

واحتل المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الخامسة، بـ27 نقطة بالفوز في 9 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة، فيما تأهل منتخب أسكتلندا وصيف المجموعة للملحق، وودع التصفيات بقية منتخب المجموعة وجاء ترتيبهم كالتالي: الكيان الصهيوني، والنمسا، وجزر فارو، ومولدوفا.