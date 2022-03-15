"لقد وضعتني في الفخ".. كلوب يعلق على ردة فعل وكيل صلاح بشأن تجديد العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إنه ليس على علم بردة فعل رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم الريدز بشأن تصريحاته عن مستقبل قائد منتخب مصر.

وكان كلوب قد تحدث عن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول مؤخرًا، وأكد المدرب الألماني أن إدارة الفريق الإنجليزي فعلت ما بوسعها وعلى "مو" الآن اتخاذ القرار المناسب.

تصريحات كلوب لاقت ردة فعل من رامي عباس وكيل أعمال صلاح، حيث قام بالرد عليها ببعض الرموز التعبيرية الضاحكة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، سُئل كلوب عن ردة فعله وقال: "لقد وضعتني في الفخ.. كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "لست على علم بأي رد فعل، لكنني لست قلقا".

وأتم: "الأطراف على اتصال".

وانتقل صلاح إلى ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل (يونيو 2023).

ولم يتوصل صلاح مع إدارة ليفربول على اتفاق بشأن العقد الجديد، بل إن التقارير الإنجليزية ألمحت إلى وجود خلافات قد تُنهي مشوار قائد منتخب مصر مع الريدز.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر حاليا جدول هدافي بريميرليج برصيد 20 هدفا.