شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وثلاثية رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

تقدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى مضيفه توتنهام هوتسبير.



وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريق "الشياطين الحمر" إلى الفوز على ضيفه توتنهام (3-2) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من "البريمير ليغ".

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده بعد هذه الثلاثية إلى 12 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مع ثنائي ليفربول، البرتغالي الآخر ديوغو جوتا، والسنغالي ساديو ماني.

بينما يتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة الهدافين برصيد 20 هدفا، بعد هدفه في مرمى مضيفه برايتون (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري أيضا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 أهداف

2- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا

5- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

5- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 11 هدفا

5- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

8- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

8- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

11- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

11- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

11- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

11- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

11- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

11- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

17- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

17- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

17- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

17- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

17- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 8 أهداف

17- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 8 أهداف

17- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 8 أهداف

24- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

24- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

24- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

24- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

24- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 7 أهداف

29- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

29- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

29- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

29- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

29- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 6 أهداف

29- المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

29- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 6 أهداف

29- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

29- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

40- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

40- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

40- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

40- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

40- الكولومبي كوتشو هيرنانديز (واتفورد) – 5 أهداف

40- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

40- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 5 أهداف

40- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 5 أهداف

40- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

40- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

40- البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 5 أهداف

40- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

40- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

40- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 5 أهداف.