إريكسن يعود لمنتخب الدنمارك لأول مرة منذ إصابته بنوبة قلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، للالتحاق بصفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ تعرضه لنوبة قلبية خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في دور المجموعات لبطولة "يورو 2020" في يونيو الماضي.



واستأنف صانع الألعاب، البالغ من العمر 30 عاما، مسيرته في كرة القدم الشهر الماضي مع نادي برينتفورد الإنجليزي، بعد زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وقال مدرب المنتخب الدنماركي، كاسبر هيولماند: "كريستيان في حالة بدنية جيدة. تابعته أمام بيرنلي السبت الماضي حيث كان أفضل لاعب على أرض الملعب. إنه لاعب يفكر بشكل أسرع من معظم اللاعبين".

وتخوض الدنمارك مباراة ودية ضد هولندا في 26 مارس الجاري، وتستضيف صربيا في 29 منه، حيث يستعد رفاق إريكسن للمشاركة في نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.