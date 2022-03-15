طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب حجز التذاكر أمام الجماهير المصرية لحضور اللقاء، المقرر إقامته على إستاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس الجاري، في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

