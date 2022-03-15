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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب حجز التذاكر أمام الجماهير المصرية لحضور اللقاء، المقرر إقامته على إستاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس الجاري، في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال على النحو التالي:
المقصورة الرئيسية 2000 جنيه مصري
الدرجة الأولى 600 جنيه مصري
الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه مصري
الدرجة الثانية 250 جنيه مصري
الدرجة الثالثة 100 جنيه مصري
الجدير بالذكر أن مباراة العودة بين مصر والسنغال ستلعب يوم 29 مارس، بالعاصمة السنغالية دكار