تعرف على تفاصيل عرض برشلونة لضم محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

مازال النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الانجليزي يثير اهتمام الصحف الأوروبية خاصة بعد الكثير من الجدل حول تجديد تعاقده مع الريدز.



وفي هذا الصدد كشفت تقارير إسبانية أخيراً عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع الجناح المصري الدولي محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضعت صحيفة «آس» الإسبانية صورة لمحمد صلاح في صدر موقعها وكتبت أن الفرعون المصري هو الخيار المفضل لتشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لتدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل حال فشل المفاوضات للحصول على توقيع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت صحيفة «آس» أنه على الرغم من أن محمد صلاح ليس مهاجمًا صريحًا رقم «9» إلا أنه خيار مفضل للمدرب تشافي في ظل تعدد استخدامات الفرعون المصري في مختلف مراكز خط الهجوم فضلًا عن أنه لاعب يمنحه ضمانات بتسجيل 30 هدفاً على الأقل في الموسم.

واختتمت «آس» بأن محمد صلاح سعره أقل كثيراً من هالاند حيث سيكلف برشلونة من 60 إلى 70 مليون يورو لنادي ليفربول، حال ضمه في الصيف المقبل كما أن اللاعب لو تم تأجيل التعاقد معه إلى الشتاء في يناير 2023 سيتمكن أي نادٍ من ضمه بصورة مجانية.

ووفقاً لتقرير «آس» من خلال مصادرها في النادي الكتالوني فإن برشلونة يضع في حسبانه أيضاً 100 مليون يورو أخرى من أجل توفير راتب محمد صلاح سيحصل عليها الفرعون المصري حال توقيعه عقد لمدة 4 سنوات مع العملاق الإسباني، وفقا لما نقله موقع المصري اليوم.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023 وشهدت الشهور الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي ليفربول لتجديد عقده لكن اللاعب رفض كل العروض التي تقدم بها ناديه في ظل رغبته في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويحصل محمد صلاح حالياً على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً كثاني لاعبي الفريق راتباً بعد الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف إسترليني أسبوعياً.