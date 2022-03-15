تعرف على موعد مباراة ليل وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق تشيلسي رحلة الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا رغم الصعوبات، وذلك حين يواجه ليل الفرنسي، مساء الأربعاء.



وكان تشيلسي قد نجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، عقب الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية، ولكنه يعاني من تبعات العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

ويستضيف فريق ليل نظيره تشيلسي، مساء الأربعاء، على ملعب بيار موروا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ليل وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويتولى التعليق على مباراة ليل وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، المعلق المصري علي محمد علي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج قد انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.