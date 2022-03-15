شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.









وهناك خطوات للحصول على تذاكر مباراة مصر والسنغال:

- الحصول على التطعيم أو اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- ادخال بيانات صحيحة لكل مشجع على موقع تذكرتى مثل" الاسم رباعى واسم الأم والرقم القومى ورقم الهاتف وصورة حديثة".

. - يتم اختيار الحساب لكل مشجع "ترفيهى ورياضى" وليس ترفيهى فقط

- يتم استخراج "ID" للمشجع فى حالة صحة الخطوات والبيانات، معه "كود خاص .

- يقوم المشجع بسداد سعر التذكرة الكترونيا من خلال الكود الخاص به.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بعد اجتماعات اتحاد الكرة مع الجهات المختصة، على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.