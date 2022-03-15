شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام عاشور مع الاتحاد السكندرى قبل اللجوء للجبلاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تقدم حسام عاشور، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، بشكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى زعيم الثغر .

وتقدم اللاعب بالشكوى الى اتحاد الكرة ، بعد أن طلب مستحقاته المالية من مسئولي الاتحاد السكندرى، ولكن المماطلة دفعته إلى شكوى النادى في الجبلاية .

وبعد أزمة المسمار و زعيم الثغر ، نرصد كشف حساب اللاعب مع الاتحاد السكندرى منذ التعاقد معه فى أكتوبر 2020 .

انتقل حسام عاشور الى الاتحاد السكندرى بعد الرحيل عن صفوف الأهلى ، وشارك مع الفريق السكندرى فى 8 مباريات ببطولة الدورى ، و مباراتان فقط فى كأس مصر ، باجمالى 316 دقيقة فى المباريات العشرة التى خاضها مع الفريق، وخلال الموسم الجارى لم يشارك عاشور فى أى مباراة مع الاتحاد السكندرى بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي .

قدم حسام عاشور الكثير للأهلى ، على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول ،قبل أزمة الرحيل ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية ، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.