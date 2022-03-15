شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يدخل قائمة المنتخب أمام السنغال بديلا لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب رمضان صبحى لاعب بيراميدز، عن مباراتى منتخب مصر أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها إصابته بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى، ويحتاج اللاعب إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى من الإصابة.

وأكد مصطفى المنيرى طبيب فريق بيراميدز أن رمضان صبحي لن يلحق بمباراتى السنغال، وإصابته تستغرق على الأقل أسبوعين حتى يعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب بدأ أمس برنامجه العلاجي والتأهيلي. فى المقابل، يفاضل كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بين أحمد رفعت جناح فيوتشر ومصطفى فتحى لاعب التعاون السعودى لضم أحدهما لتعويض رمضان صبحى ويعتبر رفعت هو الأوفر حظا.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.