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العاصمة الإدارية تستضيف " بلاى أوف " رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات دورى الرجال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادى النادى أيام 20,21,22  مارس الجارى . 

يقام  تحديد البطل  بنظام البلاى أوف بدءا من دور الثمانية ، حيث يقام يوم الأحد مواجهات بين كلا من الأهلى مع هليوبوليس و الاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع طلائع الجيش و للزمالك مع سموحة ، بينما يقام الإثنين مواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الزمالك . 

 

و فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة . 

 

 

 

 

يتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور النصف النهائى و الخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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