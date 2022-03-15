شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطير إلى الجونة استعداداً لموقعة الأربعاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق المقاولون العرب ، إلى مدينة الجونة عبر رحلة طيران قصيرة استعداداً للدخول في معسكر مغلق، قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام مضيفه فريق الجونة، والذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى محمد عودة، المدير الفني للمقاولون، لاستغلال الدفعة المعنوية التى اكتسبها الفريق من الفوز على المصرية للإتصالات بهدف نظيف في دور الـ 32 بكأس مصر، لمواصلة العروض القوية بمسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة حتى الآن، فازوا فى لقاء وحيد وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلي حالياً ولاعب المقاولون السابق من أهم العناصر التى يعتمد عليها بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، طاهر محمد طاهر شارك في أغلب مباريات الأهلي ولا توجد مباراة واحدة غاب عنها إلا بسبب الإصابة، وهذا يوضح مدى اقتناع بيتسو موسيماني بإمكانيات طاهر الفنية.