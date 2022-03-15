شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعتمد على ثنائية الونش و عبد الغنى فى دفاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك على الاعتماد على محمد عبد الغنى و محمود الونش ، فى خط الدفاع خلال الفترة المقبلة .

وبدأ المدير الفنى تجهيز الثنائى فى ظل مستوى عبد الغنى ، و خبرات الونش فى صد دفاع الفريق الأبيض، بعد تاثر محمود علاء بالضغط الجماهيرى فى الفترة الأخيرة .

و جاء قرار فيريرا خاصة وأن محمود علاء تراجع مستواه بعد التركيز مع النقد الجماهيرى له ، وبالتالى يكون الأفضل له البقاء على مقاعد بدلاء الزمالك فى المباريات المقبلة .

كانت جماهير الزمالك قد هاجمت محمود علاء خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام الوداد المغربى والتي خسرها الفريق الأبيض بهدف دون مقابل، وخرج من البطولة بشكل رسمي، الأمر الذى دفع اللاعب للرد عليهم على مرأى ومسمع من الجميع، وقررت إدارة الزمالك تغريمه 200 ألف جنيه، قبل أن يعود علاء ويعتذر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

واعتذر محمود علاء، مدافع الزمالك، عن المشادة التي دارت بينه وبين جمهور الفريق الأبيض خلال مباراة الوداد المغربى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.