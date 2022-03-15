شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلى يرفض التدريب منفردًا بسبب استبعاد لارسارتي له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم عن واقعة حدثت داخل جدران النادى الأهلى فى عهد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الأسبق للأهلي، وبالتحديد قبل انطلاق إحدى المباريات الودية على ملعب التتش بالجزيرة أمام نادى المتحدة.

واستبعد لاسارتى صلاح محسن من إحدى المباريات الودية لعدم رضاه على المستوى الذى يقدمه مع الفريق الأحمر، وطالب مساعده بخوض اللاعب تدريبا منفردا، إلا أن صلاح محسن رفض ودخل فى مشادة عنيفة مع لاسارتى وغادر ملعب التتش قبل انطلاق المباراة ضارباً بتعليمات المدرب الأوروجويانى عرض الحائط.

ولم تتحسن الأحوال بين لاسارتى وصلاح محسن حتى تم اتخاذ قرارا من قبل الإدارة بإعارة اللاعب الشاب لصفوف سموحة فى عهد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق، فقبل أن يعود للأهلي بعد انتهاء الإعارة ولا يزال مستمرا في صفوف الفريق الأحمر حتى الآن.