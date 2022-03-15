شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الانتاج الحربى يشكر "حلة" بسبب شهامته مع لاعب بيلا ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي الشكر إلي لاعب الفريق محمد رمضان حله بسبب موقفه الشهم مع لاعب بيلا.

وأصيب لاعب بيلا الغيني بانجورا بورم في المعدة ادي الي استئصال جزء من المعدة وإصابته بالشلل وتم حجزه بالمستشفي وعندما تواجد لاعب الانتاج في المستشفي مع والده بالصدفه لإجراء بعض الفحوصات تفاجأ بمعاناة بانجورا وتدهور حالته الصحية بدون أي مرافق في حرص علي حمله علي ظهره دون الانتظار إلي كرسي متحرك وتواجد معه داخل المستشفي للاطمئنان عليه وعمل اللازم.

وشكر اللواء أشرف عامر رئيس النادي اللاعب علي موقفه الإنساني الذي لاقي استحسان الجميع مؤكداً أن الرياضية تعني الرجولة والشهامة والإنسانية في الملعب وخارجه قبل المكسب أو الخسارة وهذا ماتحرص عليه المؤسسات العسكرية العظيمة وغرس هذه القيم في جميع رجالها والمنتمين لها وأن ماقام به حلة يستحق الثناء والتقدير لذلك كان من الضروري شكره وتكريمه







