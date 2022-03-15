شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يحدد مصير إسلام جمال بعد مواجهة القطن بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إسلام جمال مدافع النادي المصري، برنامجه التأهيلي مع مستبعدي الفريق ببورسعيد، وذلك لاستعادة لياقته البدنية طبقاً للبرنامج الذي حدده معين الشعباني مدرب الفريق، تمهيداً لضم اللاعب إلى معسكر الأسكندرية من جديد بعد غيابه عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يحدد معين الشعباني مصير اللاعب من الانضمام إلى معسكر المصري ببرج العرب بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، وكذلك الانتهاء من موجهة القطن الكاميروني، خاصة وأن اللاعب غير مقيد بالقائمة الأفريقية للفريق.

وانتهت أزمة إسلام جمال مع المصري ليعود إلى الحسابات الفنية لمعين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، بعد توصية كريم ذكري مدير الكرة.

ويعود فريق المصري إلى التدريبات اليوم، الثلاثاء،، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة، التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.