شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الخامس مع فيوتشر واستعادة الانتصارات أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق، نظيره سموحة بقيادة أحمد سامي، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، فى افتتاح منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث علي ماهر المدير الفني لفيوتشر عن تحقيق انتصار الخامس له مع الفريق، وذلك بعدما قاد فيوتشر في 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات أخرى.

ويرغب علي ماهر فى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3/2، ثم التعادل مع غزل المحلة سلبياً في اللقاء التالي.

ونجح علي ماهر في قيادة فريق فيوتشر إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة عقب الفوز 4 مباريات .

ويحتل فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

فى المقابل يأمل سموحة فى تقديم مستوى مميز وتحقيق انتصار يعزز من بقائه في المربع الذهبي بعد حقق انتصار وحيد وتعادلين فى آخر ثلاثة لقاءات لعبها، فيما يطمح فيوتشر إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين، بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3/2 ثم التعادل مع غزل المحلة سلبياً

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً خلال المباريات الـ12 الماضية فى الدورى.