شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعداداً لموقعة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى حظر إعلامى على لاعبى فريقه قبل مواجهة المريخ السودانى المصيرية فى مشوار المارد الاحمر نحو التتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالى ، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الاعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل السودان التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط، فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وتتبقى مبارتان للنادي الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، الأولى ستكون ضد المريخ فى استاد السلام بالقاهرة فى السادسة مساء الجمعة المقبل، أما اللقاء الثانى للمارد الأحمر فسيكون ضد الهلال فى استاد القاهرة الدولي فى 2 أبريل المقبل.

السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ، فى هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذى وضع قدمًا بالفعل فى الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز فى مباراة وتعادل بالأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، ويتأهل على حساب الهلال فى حال التساوى، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

يتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فى حال التساوى مع المريخ، فقد انتصر عليه فى الذهاب بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ولا يحتاج إلا التعادل معه ليتواجد فى الدور القادم.