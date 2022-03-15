شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة الإسماعيلي الأخيرة فى مسيرة التوأم مع الاتحاد السكندري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب تعيشها جماهير الاتحاد السكندري في الأيام الماضية، في ظل تردد أنباء قوية عن إمكانية رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن الإدارة الفنية للفريق السكندري نظراً لتراجع النتائج، خاصة بعدما ودع زعيم الثغر بطولة كأس مصر من دور الـ 32 عقب الهزيمة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة النادي الإسماعيلي غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث من المقرر أن تحسم نتيجة اللقاء بنسبة كبيرة مصير التوأم مع زعيم الثغر.

وقاد حسام حسن الاتحاد السكندري في 11 مباراة منذ بداية الموسم الجاري بالدوري العام، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو الاتحاد 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة.

وعقد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، جلسة مع اللاعبين فى مران أمس الإثنين، طالبهم فيها بالتركيز في مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد مدير الكرة بالاتحاد السكندرى للاعبيه أن الجماهير لن تقبل إلا بالفوز على الإسماعيلى لتحسين النتائج السلبية التي لازمت الفريق خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تفهمه اللاعبون ووعدوه بحصد الثلاث نقاط أمام الدراويش.

فى سياق متصل رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء المران الجماعى، أمس الإثنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أصر العميد على استكمال التدريبات لصعوبة المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وشارك لاعبو الاتحاد السكندرى في المران الجماعى بجدية وحماس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.