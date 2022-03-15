شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤكد لحاق تريزيجيه بمباراتىّ منتخب مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.
واستبعد إيمري بيلوزوجلو، المدير الفنى لفريق إسطنبول باشاك شهير، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من تشكيل الفريق التركى الأساسي ودكة البدلاء كذلك، فى مواجهة فريق أنطاليا سبور، ضمن منافسات الدورى التركى للموسم الكروى الحالى 2021-22، وذلك لإصابته بآلام فى الظهر.
وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.