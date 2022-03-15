شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤكد لحاق تريزيجيه بمباراتىّ منتخب مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.

واستبعد إيمري بيلوزوجلو، المدير الفنى لفريق إسطنبول باشاك شهير، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من تشكيل الفريق التركى الأساسي ودكة البدلاء كذلك، فى مواجهة فريق أنطاليا سبور، ضمن منافسات الدورى التركى للموسم الكروى الحالى 2021-22، وذلك لإصابته بآلام فى الظهر.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.