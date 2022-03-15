شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود منتخب مصر أمام السنغال بعد الاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، منتخب مصر فى مباراتيه أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، بعدما اطمأن الجهاز الفنى والطبى للفراعنة على الفرعون المصرى بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام برايتون فى الدورى الانجليزى.

وأكد مسئولو منتخب مصر على تواجد محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر لمواجهة السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، وكشف مسئولو المنتخب أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح والجهاز الطبي في ليفربول، وتم التأكد من أن إصابة محمد صلاح بسيطة وغير مقلقة حيث أنها فى وجه القدم، كما أنها لن تعيقه من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي السنغال.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.