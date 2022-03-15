شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يجرى أشعة على العضلة الضامة اليوم لتحديد حجم الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري محمد دسوقي المدافع الأيسر للإسماعيلي، أشعة علي العضلة الضامة اليوم الثلاثاء من أجل الوقوف علي حالته الصحية بعدما اشتكى من الإصابة عقب مران أمس للدراويش.

وأثبت التشخيص المبدئي الذي أجراه الدكتور مجدي باز طبيب الفريق عن تعرض اللاعب لإلتهاب في العضلة الضامة التي ستمنعه من التواجد ضمن قائمة فريقه خلال مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري.

ويحل الدراويش ضيفًا علي زعيم الثغر مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، إقامة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بالمحافظة الساحلية من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا علي تصحيح مسار الفريق بالمسابقة المحلية.

فيما قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، استبعاد محمد مخلوف لاعب خط وسط الفريق من قائمته قبل السفر إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بعدما شعر اللاعب بإجهاد في عضلات البطن مما فضل الدكتور مجدي باز طبيب الفريق من عدم تواجده في المباراة القادمة حتي لا تتفاقم الإصابة.

وانضم ” مخلوف ” إلي قائمة المصابين بالفريق حيث يغيب أيضًا عن هذه المباراة محمد عمار وعبد الرحمن مجدي ومحمد دسوقي، بينما انتظم في صفوف الفريق عصام صبحي بعد تماثله للشفاء.