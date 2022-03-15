شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف شيكابالا من مواجهة بترو أتليتكو..وتضاؤل فرص لحاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك،لإختبار طبى لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة فريقه أمام بتروأتليتكو الأنجولى المقبلة ، بالرغم من تضاؤل فرص لحاقه بهذه المباراة ، خاصة أنه لا يزال يخوض برنامج تأهيلى .

وواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران أمس الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن شد فى عضلة السمانة تسببت فى غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.