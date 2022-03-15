شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يبحث عن حلول لمعالجة العقم التهديفى لهجوم المصرى قبل لقاء القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث معين الشعابني المدير الفني للنادي المصري عن حلول لعلاج أزمة العقم التهديفي لمهاجمي المصري في ظل تراجع مستوى عمرو مرعي وأوستين أموتو مهاجما الفريق البورسعيدي خلال الفترة الماضية.

وشارك عمرو مرعي في 12 مباراة مع المصري خلال الموسم الجاري، لكنه لم يسجل سوى هدفين، كما اكتفى أيضاً أوستين أموتو بتسجيل هدفين خلال مشاركته في 18 مباراة.

واعتمد النادي المصري في أغلب الأهداف التي تم إحرازها على الأطراف أو أهداف المدافعين من متابعة الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ويعود فريق المصري إلى التدريبات اليوم، الثلاثاء،، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة، التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.