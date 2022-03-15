شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة لفريق كرة السلة بالأهلي بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة لفريق كرة السلة بالنادي بعد التتويج ببطولة كأس مصر أمس ، الأثنين، على حساب الاتحاد السكندري ، ويقوم مسئولو النادي بتجهيز المكافآت تمهيداً لصرفها في غضون الأيام المقبلة للفريق تقديراً لهم وللمجهود الكبير الذي بذلوه في بطولة الكأس.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي فريق السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية، والتي تساند ناديها في كل المواقف.

وقال إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل، ليتحقق النجاح في هذه المرحلة. لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائمًا ما تطلب المزيد من الألقاب.. لذا فإن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ الأهلي الكبير.

وتوّج فريق كرة السلة في الأهلي بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65 .

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-20، فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30. وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد إسماعيل، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65