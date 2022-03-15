فتحي أبرزهم.. ماذا قدم الثلاثي المنتظر ظهورهم في قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ليلاكورة، أن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش قد استقر على قائمة مواجهتي السنغال بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي في القاهرة يوم 25 مارس الجاري، على أن تكون مواجهة الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن تكون القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي"، ومفاضلة بين الحارسين محمد صبحي ومحمد فوزي في حالة ضم حارس رابع.

خط الدفاع " محمد هاني - عمر كمال- محمد عبد المنعم- محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف- أحمد فتوح- محمد حمدي"، وقائمة احتياط مكونة من " علي جبر- أحمد ياسين- كريم حافظ- مروان داوود".

خط الوسط : " عمرو السولية، محمد النني - حمدي فتحي- إمام عاشور- مهند لاشين - أحمد سيد زيزو".

خط الوسط الهجومي كل من " عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح ومصطفى فتحي"، وفي قائمة احتياط " أحمد رفعت وإبراهيم عادل".

خط الهجوم: مصطفى محمد ومروان حمدي، وقائمة احتياطية وهم" محمد شريف، ناصر منسي، أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا".

وستشهد القائمة المقرر الإعلان عنها خلال الأيام الماضية تواجد 3 لاعبين قد غابوا عن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وهم محمد حمدي، محمد هاني ومصطفى فتحي، بدلا من الثلاثي عبدالله السعيد، أكرم توفيق وأحمد حجازي.

ويستعرض الخليج 365 المباريات وما قدمه الثلاثي خلال الفترة الماضية قبل انضمامهم لقائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال.

محمد هاني

محمد هاني كان قد غاب عن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ليتواجد بدلا منه أكرم توفيق وعمر كمال عبد الوحيد، حيث كان هاني لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي.

وبعد اننهاء بطولة أمم أفريقيا شارك هاني مع الأهلي أمام فاركو وبيراميدز بمسابقة الدوري، وفي دوري أبطال أفريقيا شارك في 3 مباريات أمام المريخ والهلال السودانيين وصنداونز الجنوب أفريقي، لكنه عاد وخرج من قائمة الفريق أمام صنداونز بالجولة الرابعة بسبب الإصابة.

مصطفى فتحي

لم يظهر مصطفى فتحي في قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وجاء رحيله عن الزمالك إلى التعاون السعودي ليمنحنه فرصة مجددة في التواجد في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وشارك فتحي مع التعاون السعودي في 5 مباريات كاملة و21 دقيقة في مباراة سادسة بالدوري السعودي للمحترفين.

وسجل مصطفى فتحي منذ انتقاله إلى التعاون في تجربته الثانية مع الفريق 4 أهداف، ثنائية أمام الرائد وهدف أمام كل من الاتحاد والفتح، كما صنع هدفا أمام الفيصلي.

محمد حمدي

قبل انطلاف بطولة أمم أفريقيا قرر طبيب المنتخب استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين (مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم.

وأظهرت نتائج الكشف وقتها عن إصابة إبراهيم عادل بفيروس كورونا وإصابة محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب.

ومع فريقه، شارك الظهير الأيسر لفريق بيراميدز في الدوري خلال 4 مباريات لم يصنع خلالها أي أهداف، وفي الكونفدرالية خاض 4 مباريات في دور المجموعات حتى الآن.

بالأسماء.. مصدر يكشف ليلا كورة القائمة التي استقر عليها كيروش لمباراتي السنغال (لمطالعة التفاصيل)