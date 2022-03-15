تأجيل بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 20 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد وإقامتها فى الفترة من 11 الى 18 يوليو 2022 فى المغرب.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميًا إلى منتخبات الجزائر - أنغولا - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الرأس الأخضر - مصر - الغابون - غينيا - المغرب - نيجيريا - السنغال - تونس - كينيا - زامبيا يفيد الخطاب بتأجيل بطولة الأمم الافريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد وإقامتها فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2022 فى المغرب.

وجاء تحديد الموعد الجديد لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد بناء على تعارض موعدها السابق فى الفترة من 22 يونيو وحتى 2 يوليو العام الجارى مع انطلاق دورة الألعاب المتوسطية والتى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022.

وستقام بطولة أفريقيا لكرة اليد فى نسختها ال25ـ للرجال لكرة اليد فى الفترة من 11 الى 18 يوليو 2022 فى المغرب كما يلى :

- الدور الأول : أيام 11و 12 و13 يوليو

- الدور ربع النهائي : يوم 15 يوليو

- الدور نصف النهائي : يوم 16 يوليو

- الدور النهائي : يوم 18 يوليو