"ماذا عن إرثه في ليفربول؟".. لاعب يونايتد السابق يعلق على انتقال صلاح إلى مانشستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال لوك تشادويك لاعب مانشستر يونايتد السابق، إنه لا يتخيل رؤية محمد صلاح نجم ليفربول بقميص الشياطين الحمر ولو بعد مليون سنة، مضيفًا أن الأمر سيصبح غريبا.

وانتقل صلاح إلى ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل (يونيو 2023).

ولم يتوصل صلاح مع إدارة ليفربول على اتفاق بشأن العقد الجديد، بل إن التقارير الإنجليزية ألمحت إلى وجود خلافات قد تُنهي مشوار قائد منتخب مصر مع الريدز.

وخلال تصريحات لموقع " CaughtOffside"، قال تشادويك: "لا أتخيل رؤية صلاح بقميص مانشستر يونايتد ولو بعد مليون سنة".

وتابع: "ماذا عن إرثه في ليفربول؟!، إذا ذهب إلى يونايتد فسيكون الأمر غريبا بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن يورجن كلوب سُئل مؤخرا عن مفاوضات تجديد عقد صلاح، وأكد أن إدارة النادي فعلت ما بوسعها وعلى "مو" تحديد مصيره.