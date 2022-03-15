مانشستر يونايتد في رحلة البحث عن الفوز الأول على أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تقام اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في ضيافة أتلتيكو مدريد انتهى بالتعادل (1-1)، ما يجعل مباراة الإياب في ملعب "أولد ترافورد" مفتوحة على كافة الاحتمالات.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كان أعلن إلغاء قاعدة الهدف الاعتباري خارج الديار في الأدوار الإقصائية بداية من الموسم الحالي، ما يجعل كلا الفريقين يبحث عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

البحث عن الفوز

مانشستر يونايتد يبحث عن فوزه الأول على أتلتيكو مدريد، بعدما فشل في التغلب عليه في أي من المواجهات التي جمعت بينهما في البطولات الأوروبية.

وكان مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد التقيا في 3 مناسبات سابقة، فاز الأتليتي في واحدة وتعادلا مرتين، بينما فشل "الشياطين الحمر" في تحقيق الانتصار.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت في دور الـ16 لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية، وانتصر أتلتيكو (3-0) على ملعبه ذهابا، بفضل ثنائية باولو فوتري وهدف مانولو سانشيز.

انتهى الإياب على ملعب يونايتد بالتعادل (1-1)، وسجل لأصحاب الأرض مارك هيوز، فيما تكفل بيرند شوستر بإحراز هدف الضيوف.

اللقاء الثالث كان في ذهاب النسخة الحالية من دوري الأبطال، وشهد تسجيل جواو فيلكيس هدف الفريق المدريدي، فيما أحرز أنطوني إيلانجا هدف "الشياطين الحمر".

جدير بالذكر أن أتلتيكو هو أحد فريقين من إسبانيا لم يتمكن يونايتد من الفوز عليهما، بجانب إشبيلية الذي واجهه الفريق الإنجليزي 3 مرات تعادل في واحدة منها وخسر مرتين.

في المقابل نجح يونايتد في الفوز مرة واحدة على الأقل أمام 9 منافسين من إسبانيا، وهم ريال مدريد وبرشلونة وغرناطة وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وريال سوسييداد وفياريال وسيلتا فيجو.