مجموعة الأهلي.. استقالة مدرب حراس الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير سودانية، اليوم الثلاثاء، إن مدرب حراس مرمى الهلال السوداني تقدم باستقالته من منصبه بالجهاز الفني للفريق وذلك قبل أيام من مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الهلال وصنداونز في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، التي تضم أيضًا الأهلي المصري والمريخ السوداني.

وقبل أيام من المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الهلال وصنداونز يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة لدور المجموعات، خسر الهلال خدمات أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية أن مدرب الحراس البرازيلي نيلسون رحل عن النادي وذلك بعد منشور بصفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرازيلي لم يكشف الأسباب التي دعته لاتخاذ قرار الرحيل في هذا التوقيت.

جدير بالذكر أن صنداونز يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع الهلال والمريخ.