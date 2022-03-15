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تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستكمل منافسات دور الـ16 لبطولة ، اليوم الثلاثاء، بمواجهتين الأولى ستجمع بين أتليتكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والثانية بين أياكس امستردام وبنفيكا.

الخليج 365 يستعرض المواعيد والقنوات الناقلة المواعيد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، وتنقل المباراة عبر قناة (بى ان سبورت بريميوم 1).

وكان أتليتكو مدريد قد تأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف ، بينما وصل مانشستر يونايتد لنفس الدور بعد تصدره لمجموعته.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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