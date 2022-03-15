نادال يواصل سلسلة انتصاراته في 2022 ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة إنديان ويلز

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن -( د ب أ):

حقق نجم التنس الإسباني رافاييل نادال الفوز السابع عشر على التوالي هذا الموسم وتغلب على البريطاني دان إيفانز 7 / 5 و6 / 3 مساء الاثنين ليتأهل على حسابه إلى دور الستة عشر ببطولة إنديان ويلز للتنس.

وحقق نادال /35 عاما/ بذلك الفوز في جميع المباريات الـ 17 التي خاضها هذا الموسم حيث توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بالفوز على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي، لينفرد بالرقم القياسي لبطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا.

بعدها تغلب نادال على البريطاني كاميرون نوري في نهائي بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، ليتوج باللقب.

وقال نادال عقب المباراة أمام إيفانز في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"بدأت ألعب بمستويات أفضل وأعتقد أنني أنهيت المباراة بشكل جيد، هذا مهم للثقة خاصة وأنني واجهت منافسا قويا مثل دان (إيفانز)."

وأضاف :"هو انتصار جيد بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بالفوز على دان في الدور الثالث والوصول إلى هذه المرحلة."

وتابع :"كانت المباراة صعبة في بدايتها. لقد شكل بعض الضغط علي... لم تكن الأمور سهلة في ظل الرياح، لكنني أديت بشكل جيد في اللحظات المهمة."

كذلك تأهل الفرنسي المخضرم جايل مونفيس /35 عاما/ إلى دور الستة عشر بالفوز على الروسي ميدفيديف المصنف الأول على العالم 4 / 6 و6 / 3 و6 / 1 .

وجاءت هزيمة ميدفيديف ليفقد النجم الروسي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حيث سيصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الصدارة مجددا في نسخة التصنيف المرتقبة يوم الاثنين المقبل.

واحتاج مونفيس إلى أقل من ساعتين بقليل لحسم مباراته أمام ميدفيديف، وسيلتقي في دور الستة عشر، الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تأهل بالفوز على حساب مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت6 / 2 و6 / صفر.