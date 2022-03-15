الامارات | محمد صلاح حديث الصحف الأوروبية ومغادرة ليفربول اقتربت

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح حديث الصحف الأوروبية ومغادرة ليفربول اقتربت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قصة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول قد قاربت على الانتهاء بعد سنوات عاش فيها اللاعب أفضل أوقاته الكروية والتتويج بمختلف البطولات الأوروبية خاصة بعد نشر تقارير صحافية عن اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب المصري في حال فشل العملاق الكتالوني من التعاقد مع هالاند.

حيث تصدر محمد صلاح، أغلفة الصحف الأوروبية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعد دخوله قائمة المرشحين لتدعيم هجوم برشلونة الإسباني، بعد فشل محاولات تجديده مع الريدز حتى الآن وعدم تجديد عقده المنتهي في يونيو 2023 حتى الآن.

ووضعت صحيفة "سبورت" الكتالونية، صورة النجم المصري محمد صلاح برفقة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وإيرلينج هالاند، وكتب في عنوانها "سيكون هناك نجما في الصيف بتعاقد برشلونة مع نجم من الثلاثي رغم أزمة الرواتب"، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن محمد صلاح مرشح لتعويض الفشل المحتمل لصفقة هالاند.

كما كتبت صحيفة "آس" الإسبانية، في صفحتها الرئيسية أيضاً أن "صلاح هو الخطة B لتدعيم الخط الأمامي بعد الشكوك حول ضم هالاند".

وكانت مفاوضات ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح قد توقفت منذ ديسمبر الماضي حيث رفض صلاح ووكيله العرض المقدم من إدارة النادي التي ترفض إعطاء هداف الفريق ما يريد لعدم رغبتها في كسر سلم الرواتب بالفريق.

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