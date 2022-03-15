شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين من الإسماعيلى يشاركون اليوم أمام سيراميكا بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف شباب الاسماعيلى فريق سيراميكا في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات المسابقة المحلية مواليد 2001.

ووافق الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، علي مشاركة السداسي أحمد أيمن ومحمود البدري ومدحت فقوسة ومحمود عبد الله وحازم مرسي ومروان حمدي مع فريق الشباب ضد سيراميكا بمسابقة دوري الجمهورية.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا وهم أحمد مصطفي ومحمد طارق في حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري ومحسن الحجف وعبد الله السعيد ومحمد أكرم وأحمد أشرف الأوزعة ومحمد البحيري ورامي حاتم وأحمد عبد السميع وعلاء ياسر ومدحت فقوسه وايتو ومحمود عبد الله وحازم مرسي ومحمد إيهاب وأحمد أيمن ومروان حمدي وأشرف خضر.

ويقود الفريق فنيًا أحمد قناوي مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وعلى جمعه وأحمد لطفي مدربين وسيد عزازي مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.