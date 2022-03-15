شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بوش يتفوق على أحمد مرعى 6\7 فى مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال أوجستى بوش المدير الفنى لفريق سلة الأهلى يقدم الهدايا لجمهور الأهلى ، بعد أن توج مع الفريق ببطولة كأس السلة ، بالتغلب على الاتحاد السكندرى بنتيجة 69\64 ، فى نهائى البطولة أمس ، ليكمل سلسلة البطولات التى توج بها مع القلعة الحمراء .

وتٌعد مواجهة نهائى الكأس أمس هى المواجهة رقم 13 التى تجمع أوجستى بوش مع أحمد مرعى ، فى مواجهات الفريقين ، تغلب أوجستى على مرعى فى 7 مواجهات مقابل 6 لقائد زعيم الثغر .

تغلب أوجستى بوش على أحمد مرعى عندما كان الخواجة الأسبانى مديرا فنيا للزمالك حيث التقى مع مرعى فى نهائى بطوبة دورى السوبر فاز فى 3 مباريات و خسر مرتان ، و عندما انتقل الى تدريب الأهلى واجه الاتحاد فى الذهاب و العودة بالدور الأول من بطولة السوبر، و خسر الاثنان ، و فى بطولة دورى المرتبط فاز فى واحدة و خسر فى أخرى .

وكان أوجستى قد توج مع الأهلى ببطولة دورى المرتبط و البطولة العربية و بطولة منطقة القاهرة ، بالاضافة الى بطولة الكاس أمس .

فاز فريق كرة سلة الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، متوجا بلقب كأس مصر لكرة السلة للمرة العاشرة فى تاريخه .