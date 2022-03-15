شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يؤجل انطلاق معسكر منتخب مصر 24 ساعة استعدادًا لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة لمباراتى السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لمدة 24 ساعة، لينطلق المعسكر يوم 21 مارس الجارى بدلا من 20 من نفس الشهر.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن معسكر منتخب مصر سيبدأ 21 مارس الجارى، و اللاعبين المحترفين سينضمون منذ بداية المعسكر بعد إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصولهم.

وأضاف العطار أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى سيقود الفراعنة أمام السنغال، بعدما اطمأن الجهاز الطبي للمنتخب عليه من خلال التواصل مع اللاعب وكذلك مع الجهاز الطبى في ليفربول وتم التأكد من أن الإصابة التي تعرض لها الفرعون المصرى أمام برايتون بالدورى الانجليزى بسيطة ولن تمنعه من المشاركة أمام السنغال.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.