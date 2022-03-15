شكرا لقرائتكم خبر عن اختفى فى 3مباريات حاسمة..لماذا يعانى الأهلى هجوميًا في المباريات الإفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق الاهلى أزمة هجومية واضحة فى لقاءاته الإفريقية الأخيرة بعدما نجح مهاجمو المارد الاحمر فى تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لعبها بدور المجموعات الافريقى وفشل فى التسجيل فى ثلاثة لقاءات أخرى تسببت فى تعقيد موقفه بالصعود لربع نهائى دوري الابطال الافريقى .

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، ورغم الفوز العريض جاءت نتائج مباريات دور المجموعات غريبة للغاية ومغايرة للرباعيات التى يحققها المارد الاحمر فى الدوري المحلى هذا الموسم .

تعادل سلبى مع الهلال السودانى

فشل لاعبو الأهلى فى زيارة شباك الهلال السودانى خلال المباراة التى جمعتهما بالسودان فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى يخسر من صن دوانز ويهدر فرص بالجملة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بهدف نظيف أمام صن داونز، فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، سيطر الأهلى على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء فى الشوط الأول أو الثانى، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادى لحارس مرمى صن داونز، وفى الدقيقة 86 ينجح صن داونز فى تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ فى تمركز خط دفاع الأهلى.

الاهلى يفوز على المريخ السودانى بثلاثية

وحقق الاهلى فوزاً على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

الاهلى يخسر من صن دوانز بهدف دون رد

خسر الأهلي مجددا أمام صن داونز، بهدف دون رد في جنوب أفريقيا، ليعقد حساباته في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل تساويه بأربع نقاط مع الهلال والمريخ السودانيين.

لا توجد أي فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، سيتساوى الفريقان في النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التي سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ ، في هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذي وضع قدمًا بالفعل في الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز في مباراة وتعادل الأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، وسيتأهل على حساب الهلال في حالة التساوي، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

سيتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في حال التساوي مع المريخ، فقد انتصر عليه في الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ولا يحتاج إلا للتعادل معه ليتواجد في الدور القادم.