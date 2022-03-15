شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني:محمد شريف صالح جماهير الأهلى أمامنا ومعلول لم يكن فى مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هيثم كابو المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، تألق بشكل كبير في مباراة المريخ بدوري أبطال أفريقيا بعد إحرازه لهدفين وصالح الجماهير الحمراء، وقال كابو في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي في ملعبه وعدنا بعد التأخر بهدفين ولكن الأهلي بخبرته حسم المباراة، وبدلاً من أن يكون هناك تأثير إيجابي بعد الأداء كان هناك تأثير سلبي انعكس على مباراة الهلال، والأداء لم يكن مرضياً في تلك المباراة.

أضاف: طالبنا بحضور 5 آلاف مشجع للمريخ وكونك تلعب خارج أرضك وبدون جماهيرك هذا أمر تعتاد عليه الأندية الكبيرة، ومحمد شريف خطف أنظارنا في المباراة الماضية وصالح جماهير الأهلي، ولكن علي معلول لم يكن في مستواه أمامنا

واصل: مجموعتنا تعد هي الأقوى بين كل المجموعات وتضم آخر بطلين لدوري أبطال أفريقيا وهما الأهلي وصن داونز، الأمر ليس شائعات ولكن كان هناك تباين في وجهات النظر خاصة بعد الهزيمة أمام الهلال خاصة أن تلك المباراة تعد قمة سودانية بنكهة أفريقية.

واختتم متحدثاً عن هروب مدرب الفريق: كان هناك بعض الأمور المتعلقة براحة اللاعبين والتدريبات وولا يمكن أن نقول أن هروب المدرب شائعات تماماً أو خالية تماماً من الصحة ولكن كان هناك تحفظات بالقطاع الرياضي على بعض الأمور الفنية الخاصة برؤية المدرب، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام الأهلي ستحدد مصير الفريق بالبطولة.