شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ماذا قدم أحمد رفعت مع فيوتشر بعد دخوله دائرة اهتمامات الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، في دائرة اهتمامات المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتي مصر والسنغال في الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم، وذلك بعد إصابة رمضان صبحي لاعب بيراميدز وتأكد غيابه عن معسكر الفراعنة.

وتألق رفعت مع فيوتشر في الموسم الجاري بشكل ملحوظ، حيث شارك في 10 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف آخر.

وبدأ رفعت مسيرته الكروية في فريق إنبي حيث شارك في 74 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، قبل أن يلفت أنظار مسؤولو الزمالك لينضم إلى القلعة البيضاء حيث شارك في 26 مباراة مع الفريق الأبيض سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

وانتقل رفعت إلى فريق الاتحاد السكندري حيث شارك في 24 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، قبل أن يلتحق بالنادي المصري ليشارك في 31 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

وشارك أحمد رفعت في 5 مباريات دولية مع الفراعنة سجل خلالهم هدفين، حيث يعتبر هدفه في مرمى السودان بالبطولة العربية أحد أجمل الأهداف التي سجلها رفعت عبر مسيرته وحظي بإشادة جماهيرية واسعة.