شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلّم تقريرًا عن المصابين في الأهلى قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يتضمن موقف المُصابين بالفريق ومدى استجابتهم للبرنامج التأهيلي الذي يخضعون له الفترة الماضية.

ويضم مستشفى الأهلى حالياً الكثير من الإصابات منها ما هو إصابات طويلة أمثال عمار حمدي وأكرم توفيق وبدر بانون حيث أجرى الأول والثاني جراحة مؤخراً بقطع في الرباط الصليبي ويعاني الثالث من مُضاعفات لفيروس كورونا.

وتضم قائمة المصابين كذلك ، الثنائي محمد هاني و كريم فؤاد بسبب معاناة الأول من آلام فى العضلة الضامة فيما اشتكى كريم فؤاد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الاهلي اليوم، الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة المريخ السوداني المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه اليوم بعدما حصل على راحة 48 ساعة عقب الوصول من جنوب أفريقيا صباح الأحد، عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الخامسة لدور المجموعات .