قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال بتصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم من الاستقرار على قائمة «الفراعنة» في مباراتي السنغال، بالمرحلة الحاسمة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يصطحب «كيروش» 23 لاعبًا لمواجهتي السنغال، بجانب وضعه لقائمة تضم مجموعة من اللاعبين في جميع المراكز بقائمة احتياطية، تحسبا لأي ظرف خاص بالقائمة الأساسية».

ويفاضل «كيروش» بين ملعب الدفاع الجوى وبتروسبورت، لاستضافة تدريبات المنتخب فى المعسكر المقبل استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، حيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا باستاد القاهرة خوفا على أرضيته من الإرهاق.

وتنشر «بوابة الأهرام» ملامح قائمة منتخب مصر في مواجهتي السنغال على النحو التالي:

وتضم قائمة منتخب مصر 4 حراس مرمى و 7 لاعبين في خط الدفاع 6 آخرين بخط الوسط، ومثلهم في الهجوم.

حراس المرمى: (محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد)

خط الدفاع: (محمد هاني - عمر كمال- محمد عبد المنعم- محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف- أحمد فتوح)

خط الوسط: (عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي- إمام عاشور- مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو").

خط الهجوم: (عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن "كوكا").

وفي القائمة الاحتياطية «محمد فوزي "حارس الإسماعيلي"، في خط الدفاع علي جبر ومحمد حمدي (بيراميدز)، أحمد ياسين (البنك الأهلي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، كريم حافظ (مالاطيا سبور التركي)، مروان داوود (إنبي)، أحمد رفعت (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، محمد شريف (الأهلي) ، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، ومروان حمدي (سموحة)».

وطلب كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين، عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وأوضح الاتحاد الإفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدًا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين منتخب مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.

أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة، بدلا من الخامسة مساء.