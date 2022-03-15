شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد شروط تدعيم "وسط" الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، فكرة تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأعلن المدرب الجنوب أفريقي أن خط وسط الأهلي لا يحتاج تدعيمات، حيث يمتلك الفريق لاعبين على مستوى عالٍ فى هذا المركز، موضحاً أن التدعيم قد يتم حال احتراف المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية، لاسيما أن اللاعب المالي تلقى عروضا كثيرة الفترة الماضية من أندية أوروبية للتعاقد معه.

ولا يمانع الأهلي رحيل ديانج حال وصول عرض بـ7 ملايين دولار فيما أعلى، ويأتي موقف موسيماني بعدما عرض عليه مسئولو النادى أكثر من لاعب خط وسط بالدورى المصري تمهيداً للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل.

ويرى موسيماني أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم في الأهلي سيتحدث بشأنها مع مسئولو النادي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين بالفريق وحاجتهم لوجود بديل قوي قادر على صناعة الفارق مع الفريق في الموسم الجديد.