شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى للاقتراب من المربع الذهبي أمام سموحة المنتشى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر بقيادة مدربه على ماهر بنظيره سموحة الذى يقود أحمد سامي، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، فى افتتاح منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل سموحة فى تقديم مستوى مميز وتحقيق انتصار يعزز من بقائه في المربع الذهبي بعد حقق انتصار وحيد وتعادلين فى آخر ثلاثة لقاءات لعبها، فيما يطمح فيوتشر إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين، بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3/2 ثم التعادل مع غزل المحلة سلبياً

ويحتل فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وفى المقابل، يحتل سموحة المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً خلال المباريات الـ12 الماضية فى الدورى.

ووجه أحمد سامي تحذيراً شديد اللهجة إلى لا عبى فريقه قبل مواجهة فيوتشر بوضع قوة المنافس ورغبته فى المنافسة على مركز متقدم بجدول البطولة فى الاعتبار خصوصا وأن المنافس يضم بين صفوفه عددا كبيراً من اللاعبين المتميزين خصوصا فى الخط الأمامى على رأسهم أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد.

وعكف سامي على دراسة، منافسه فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، وشرح للاعبيه الطريقة التي يعتمد عليها الجهاز الفني للمنافس، كما شاهد مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة في الجولة الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة.

وفى المقابل، شدد على ماهر المدير الفني لفيوتشر على أهمية تحقيق الفوز في اللقاء المقبل على سموحة، وذلك على اعتبار أن الفريق السكندري يعتبر من الفرق التي تنافس فيوتشر على حجز مقعد في المربع الذهبي بجدول الدوري.

ويراجع الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر المباريات الماضية لفريق سموحة فى الدورى العام والتى كان آخرها مباراة سيراميكا بالجولة الماضية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى، فيما يسابق الجهاز الطبى الزمن لتجهيز أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق قبل اللقاء القادم لفيوتشر أمام سموحة بالجولة القادمة، وكان أحمد رفعت قد شعر ببعض الآلام العضلية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك الماضية.