شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 15 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية والآسيوية.



وتستكمل اليوم منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن انطلاق مباريات الملحق في دوري أبطال آسيا، ولقاءات بالدوري الإماراتي.

يضرب فريقا مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد موعدا ناريا جديدا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد ستكون "بي إن سبورتس بريميوم 1"، بتعليق رؤوف خليف.

يستضيف فريق أياكس الهولندي، نظيره بنفيكا البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2"، بتعليق محمد بركات.

يستضيف فريق الجزيرة، نظيره اتحاد كلباء في الجولة رقم 15 من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي.

المباراة تنطلق في الساعة 4.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

هذه المباراة ينتظر أن تبث على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية.

تترقب الجماهير الكويتية، نهائي كأس ولي العهد بين الكويت والعربي، مساء يوم الأربعاء.

هذا النهائي سيبدأ في الساعة الساعة 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت، 7:20 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المنتظر أن تبث هذه المباراة النهائية عبر قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD.

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يلتقي فريق التعاون السعودي مع نظيره الجيش السوري في الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال أسيا.

وستطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 6.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7.50 بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث هذه المباراة تلفزيونيا داخل السعودية عبر قناة SSCومنصة شاهد الإلكترونية.

وسيلعب فريق الشارقة الإماراتي، مع ضيفه القوة الجوية العراقي في ملحق دوري أبطال اسيا.

وسيكون موعد المباراة في الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل هذه المباراة تلفزيونيا عبر قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات.

وتنطلق المباراة في الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث هذه المباراة تلفزيونيا عبر قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات.