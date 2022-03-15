شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعم الأندية ماديا لإقامة "الممتاز "ب" من مجموعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مع أندية أسوان الترتيب لإقامة دورى القسم الثانى بالموسم المقبل من مجموعة واحدة تضم 24 فريقا، على هامش الاجتماع الذى عقد بين المجلس والأندية خلال الساعات الأخيرة، واستمع مجلس الجبلاية على مخاوف الأندية من هذا القرار.

وأكد مجلس الجبلاية للأندية أن الهدف من هذا القرار هو تسويق المسابقة وتحقيق عوائد مالية مناسبة للأندية، كما وعد اتحاد الكرة الأندية بأن يكون الدعم المالى للأندية فى دورى القسم الثانى الجديد ليس متساويا، حيث سيتم صرف الدعم بناءً على إمكانات كل نادٍ والمسافات بين الأندية، بحيث يتم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

من ناحية أخرى، وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة شرطاً للتعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة منتخب مصر الأولمبى خلفاً لشوقى غريب المدير الفنى السابق، بعد قرار توجيه الشكر له وجهازه المعاون، واشترط المجلس انتعاش خزينة الجبلاية بالمستحقات المتأخرة له لدى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بجانب الأندية المصرية، بحيث يستطيع التعاقد مع مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية.

ودخل 4 مدربين حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، وهم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، وهيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، وخالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى. وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأولمبي، بعد قرار توجيه الشكر لشوقى غريب مدرب الفراعنة وجهازه المعاون، خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.