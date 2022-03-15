شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الاهلي اليوم، الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة المريخ السوداني المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه اليوم بعدما حصل على راحة 48 ساعة عقب الوصول من جنوب أفريقيا صباح الأحد، عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الخامسة لدور المجموعات .

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي للتركيز فى المباريات المقبلة من أجل الاستمرار فى العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق، مؤكدا أنه توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة.

وأشار إلى أن غياب تقنية حكم الفيديو عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال مباراة اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة، متابعا: «هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في إفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم، ولا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب».