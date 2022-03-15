شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الانجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 7 لاعبين من أبطال الاسكواش المصرى وهم: محمد الشربيني، مصطفى السيرتي، مازن هشام، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، مصطفى عسل.

وجاءت مباريات المصريين اليوم كالتالي:

مصطفى عسل والانجليزي ناثان ليك

مروان الشوربجي والسويسري نيكولاس مولر

وأنهى النيوزيلندى بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجارى، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندي سيتى، والتى تعد أحد أكبر البطولات فى اللعبة، بينما ودع على فرج، لاعب وادى دجلة وآخر متصدر مصرى للتصنيف، منافسات ويندى سيتى من الدور ربع النهائى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجارى، حيث انتزع بول كول الصدارة من على فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.

18.00 [5] Marwan ElShorbagy (Egy) v Nicolas Mueller (Sui) 18.45 [4] Diego Elias (Per) v Mathieu Castagnet (Fra) 20.00 [2] Mostafa Asal (Egy) v Nathan Lake (Eng) 20.45 [6] Joel Makin (Wal) v Baptiste Masotti (Fra)

18.00 [5] Marwan ElShorbagy (Egy) v Nicolas Mueller (Sui) 18.45 [4] Diego Elias (Per) v Mathieu Castagnet (Fra) 20.00 [2] Mostafa Asal (Egy) v Nathan Lake (Eng) 20.45 [6] Joel Makin (Wal) v Baptiste Masotti (Fra)